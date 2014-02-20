Министр финансов США советует Украине обратиться за помощью к МВФ

Украина страдает от экономического кризиса, и властям страны следует обратиться к Международному валютному фонду за помощью, считает министр финансов США Джек Лью, передает Reuters.

"Лучшим механизмом для Украины будет обращение в МВФ за пакетом мер, которые помогут осуществить экономическую реформу и получить необходимую поддержку, в обмен на шаги по восстановлению экономики", - цитирует слова Лью агентство.

По мнению министра, в основе всего происходящего в Украине лежит экономический кризис, и она должна его преодолеть.

Как сообщал УНИАН, Ирландская фондовая биржа сообщила, что решение от 17 февраля о включении в листинг и размещении дополнительной эмиссии двухлетних еврооблигаций Украины в объеме 2 млрд долл. под 5% годовых с погашением в 2015 году является ошибочным.

Решение о дополнительном выпуске бумаг на 2 млрд долл. было принято в конце января. Тогда же ожидалось размещение бондов и привлечение очередного транша российского кредита.

Однако отставка правительства и затягивание процесса формирования нового Кабинета министров в Украине обусловили нежелание российской стороны предоставлять финансирование.