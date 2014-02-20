Цены производителей в Германии сильно снизились

Цены производителей в Германии в январе падали самыми большими темпами почти за четыре года на фоне снижения цен на энергоносители, свидетельствуют данные Федерального статистического управления, передают Вести Экономика.

Цены производителей снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%, а по сравнению с январем 2013 года - на 1,1%, что является максимальным падением с марта 2010 года.

Падение связано со снижением затрат на энергоносители, промежуточные товары и некоторые другие группы товаров.

Читайте такжеЦены производителей промпродукции в Украине за месяц выросли на 0,5%Стоимость электроэнергии выросла на 4,1% в годовом выражении. Цены на потребительские товары увеличились на 1,2% в годовом выражении благодаря росту цен на ряд товаров, таких как масло, которое подорожало на 21%.

Цены производителей без учета энергоносителей выросли на 0,1% в месячном и на 0,3% в годовом выражении.