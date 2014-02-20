Прибыль "Яндекса" за год выросла на 64%

Чистая прибыль "Яндекса" в 2013 году выросла на 64% и достигла 13,5 млрд рублей (1 RUB - 0.24687 UAH). Об этом говорится в отчете интернет-компании, посвященном финансовым результатам за прошедший год, передает ИТАР-ТАСС.

Выручка "Яндекса" по итогам минувшего года увеличилась на 37% - до 39,5 млрд рублей.

Операционная прибыль увеличилась по сравнению с 2012 годом на 36% - до 12,8 млрд рублей, рентабельность по операционной прибыли достигла 32,5%.

По итогам IV квартала 2013 года консолидированная выручка "Яндекса" увеличилась на 37% - до 12,1 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 3,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 24%.

На текстовую рекламу приходится 90% всей выручки компании за указанный период, баннерная реклама принесла "Яндексу" 10% выручки. Количество платных кликов увеличилось на 52% с аналогичного периода 2012 года; при этом средняя стоимость платного клика за указанный период снизилась на 7%.

Операционная прибыль "Яндекса" в IV квартале на 26% до 3,9 млрд рублей, рентабельность по операционной прибыли составила 32,4%.

На 31 декабря 2013 года объем денежных средств, депозитов и вложений в долговые ценные бумаги составил 48,6 млрд рублей.

По данным LiveInternet, доля "Яндекса" на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в четвертом квартале прошлого года составила в среднем 61,9%. Количество рекламодателей увеличилось год к году на 30% - до более чем 270 тысяч.

По итогам 2014 года компания ожидает роста выручки в рублевом выражении на 25% - 30%. Прогнозный показатель не учитывает выручку компании "Яндекс.Деньги", поскольку с 4 июля 2013 года, когда "Яндекс" закрыл сделку по продаже 75% компании Сбербанку, компания перестала учитывать доходы этого бизнеса в своей выручке.

"Яндекс" - российская интернет-компания, владеющая самой популярной в России поисковой системой и интернет-порталом. Акционерами компании являются основатель и гендиректор Аркадий Волож, инвестиционная компания Baring Vostok Capital Partners и другие.

Читайте также"Яндекс" получил доступ к записям пользователей Facebook