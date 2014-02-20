Россия демонстрирует худшие за последние несколько лет макропоказатели

России угрожает новая рецессия. Макроэкономические данные начала года - худшие за последние несколько лет, они удивили даже пессимистов, пишут "Ведомости".

По данным Росстата, инвестиции в сравнении с январем 2013 г. упали на 7% — это худший результат с января 2010 г. Темп роста розницы замедлился до 2,4% — это тоже четырехлетний минимум. С той только разницей, что в 2010 г. экономика восстанавливалась после кризиса и розничные продажи росли ежемесячно, а инвестиции ежемесячно сокращали разрыв с уровнем предыдущего года.

Реальные доходы населения упали на 1,5%, номинальный рост зарплат (8,7%) был ниже только в 2009 г. При этом безработица даже сократилась — на 0,2% в сравнении с декабрем.

Темп ВВП в январе ушел в минус, сообщил «Ведомостям» высокопоставленный чиновник финансово-экономического блока, оценки размера падения пока нет.

По словам экспертов, из-за нестабильности обменного курса рубля операции с валютой стали предпочтительнее экономической активности и это очень плохой сигнал. Подобное происходило осенью 2008 г. — в начале 2009 г.

ЦБ нанес удар по потребителям — основному локомотиву экономики, затеяв расчистку банковского сектора. Банки стали сокращать кредитование и ужесточать условия выдачи кредитов. А население — забирать деньги из мелких и средних банков и нести их в крупные государственные. За декабрь прирост депозитов был минимальным за 13 лет и почти полностью пришелся на Сбербанк.