Киевские отделения UniCredit Bank работают по сокращенному графику

В связи со сложившейся обстановкой, руководство UniCredit Bank приняло решение перевести все отделения банка в Киеве на сокращенный режим работы, сообщается на официальном сайте банка.

Согласно сообщению, в четверг 20 февраля, отделения работали до 12:30.

«Дальнейшие решения о работе отделений будут приниматься в зависимости от развития ситуации», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 19 февраля работа отделений банков в центре Киева временно приостановлена до особого распоряжения и до стабилизации ситуации в центре столицы.

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По информации банков, остальные подразделения работают в штатном режиме, банковские операции проводятся без изменений и клиенты могут обращаться в другие отделения.