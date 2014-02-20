Доллар на закрытии межбанка вырос до 9,07 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 9,0000/9,1000, к 12:00 сузился спрэд до 9,0000/9,0600. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 9.0100/9,0700, сообщает компания ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 12,3345/12,4735, к 12:00 цены ушли вниз - до 12,3270/12,4150. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 12,3370/12,4255.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2505/25, к 12:00 цены поднялись до 0,2514/27. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2518/30.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3690/1,3760.

Как сообщал УНИАН, в среду на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,9000/8,9900, к 12:00 цены выросли до 9,0000/9,0500. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,9000/9,0000.