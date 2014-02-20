Банковская система Украины работает в штатном режиме, заявляет НБУ

«Несмотря на сложную политическую ситуацию в стране, региональные подразделения и управления Национального банка Украины продолжают работать в штатном режиме. Структурные подразделения ведомства продолжают выполнять свои функциональные обязанности, а Национальный банк - свои конституционные функции», - говорится в сообщении.

Читайте такжеБанк «Надра» установил лимит на снятие денег в банкоматахТакже отмечается, что регулятор осуществляет как выполнение текущих задач, связанных с мониторингом и контролем ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках, так и обеспечивает стабильность банковской системы в целом.

«Национальный банк имеет разветвленную систему территориальных управлений и структурных подразделений, что позволяет учреждению проводить постоянный мониторинг и контроль ситуации. Все платежи в системе СЭП проходят в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 19 февраля работа отделений банков в центре Киева временно приостановлена до особого распоряжения и до стабилизации ситуации в центре столицы. По информации банков, остальные подразделения работают в штатном режиме, банковские операции проводятся без изменений и клиенты могут обращаться в другие отделения.

Сегодня о решении перевести все отделения банка в Киеве на сокращенный режим работы сообщил UniCredit Bank, объясняя свои действия сложившейся обстановкой.

В штатном режиме работают все подразделения «ПриватБанка», кроме нескольких отделений в эпицентре конфликтов, и банк рекомендовал гражданам из соображений безопасности использовать дистанционные сервисы, позволяющие проводить операции, не выходя из дома и офиса.