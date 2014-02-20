JP Morgan обвинили в махинациях на валютном рынке

Банк JP Morgan Chase & Co. был включен в коллективный иск по махинациям на валютном рынке. Об этом говорится в заявлении банка, передает Вести.Экономика.

JP Morgan уже получил запрос со стороны властей о предоставлении информации о валютной торговле банка. Следователи по всему миру пытаются определить, замешен ли банк в манипулировании ставками на валютном рынке. В сообщении JP Morgan отмечается, что банк сотрудничает с регуляторами по этому вопросу.

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Напомним, в прошлом году в результате судебных тяжб крупнейшие американские банки понесли огромные убытки. Так, JPMorgan Chase & Co выплатит $4,5 млрд институциональным инвесторам по этим претензиям, а также заплатит рекордную сумму в $13 млрд властям США для прекращения расследования относительно махинаций, связанных с продажей ипотечных облигаций до 2008 года.

