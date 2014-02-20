Правительство Великобритании заявило о продолжении политики жесткой экономии

Британское правительство не планирует отказываться в ближайшее время от политики жесткой экономии, которая начинает приносить плоды. С подобным заявлением выступил министр финансов королевства Джордж Осборн, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

По его словам, «есть большой соблазн» посчитать работу правительства выполненной. По его словам, прекращение политики жесткой экономии было бы ошибкой.

По словам Осборна, политика премьера Дэвида Кэмерона способствует восстановлению британской экономики более быстрыми темпами, чем прогнозировали эксперты. По данным Банка Англии, ВВП страны в четвертом квартале 2013 года в годовом выражении увеличился на 2,8%. При этом в 2014 году рост экономики ожидается на уровне 3,4%, а в 2015 году - 2,7%.