"ПриватБанк" объяснил временные сбои в работе банкоматов большой нагрузкой на сеть

«Временные сбои в работе банкоматов могут быть вызваны большой нагрузкой на сеть в связи с повышенным спросом населения на снятие наличных. Простой в работе составляет не более 20-ти минут, банкоматы регулярно инкассируются», - говорится в сообщении банка.

В сообщении подчеркивается, что все отделения банка в Украине, кроме нескольких в эпицентре конфликтов, работают в нормальном режиме. Все платежи корпоративных клиентов и физических лиц проводятся в режиме онлайн, отделения работают в обычном режиме, банкоматная сеть пополняется наличными в полном объеме и обслуживает клиентов без каких-либо ограничений.

Также сообщается, что продажа валюты в отделениях банка проводится в рамках установленного порядка и законодательных норм. Учитывая повышенный спрос населения на покупку наличной валюты, она распределяется равномерно по регионам и районам, исходя из заявок отделений и имеющихся лимитов кассы.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. По данным Минздрава, к бригадам экстренной медицинской помощи и в учреждения здравоохранения Киева за медицинской помощью обратились 445 человек, 287 из них госпитализированы, 28 человек погибли.

С 19 февраля работа отделений банков в центре Киева временно приостановлена до особого распоряжения и до стабилизации ситуации в центре столицы. По информации банков, остальные подразделения работают в штатном режиме, банковские операции проводятся без изменений и клиенты могут обращаться в другие отделения. Банкиры рекомендуют гражданам из соображений безопасности использовать дистанционные сервисы, позволяющие проводить операции, не выходя из дома и офиса.