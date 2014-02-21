S&P снова понизило долгосрочные рейтинги Украины
09:12, 21 февраля 2014Финансы
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S&P понизило долгосрочные рейтинги Украины, но подтвердило краткосрочные.
Прогноз по всем рейтингам - негативный / uk.wikipedia.org
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CCС" с "ССС+" на фоне эскалации политической нестабильности, сообщает Прайм со ссылкой на сообщение агентства.
В то же время, Standard & Poor's подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг страны в иностранной валюте на уровне "С", а также долгосрочный и краткосрочный рейтинги в национальной валюте - на уровне "B-/B".
Читайте такжеFitch понизило суверенный рейтинг УкраиныДолгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале понижен до "uaBB+" с "uaBBB -".
Прогноз по всем рейтингам - негативный.
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