S&P прогнозирует рост госдолга Украины до 43,7% ВВП

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's пересмотрела прогноз роста экономики Украины по итогам 2014 года до 1,3% (с ранее прогнозируемого 1%) и повысила прогноз роста государственного долга до 43,7% ВВП против ранее прогнозируемых 38%, говорится в сообщении S&P.

«По нашим оценкам, в 2014-2017 гг. изменение долга расширенного правительства составит в среднем около 6% ВВП, а чистый долг расширенного правительства достигнет 43% ВВП в 2014 г. по сравнению с 36% в 2013 г., при этом изменение на 5% ВВП будет обусловлено прогнозируемой нами девальвацией гривни», - говорится в сообщении.

По оценкам агентства, ВВП на душу населения Украины в 2014 г. составит 3 900 долл. «Вследствие слабого внешнего спроса на товары украинского экспорта (продукцию металлургической и машиностроительной отраслей) и дальнейшего сокращения объема промышленного производства мы прогнозируем рост ВВП по тренду (в соответствии с нашими критериями) на уровне 1,3%», - говорится в сообщении.

Аналитики агентство также обратили внимание на то, что в 2014 г. обязательства правительства, Национального банка Украины (НБУ) и НАК «Нафтогаз Украины» по обслуживанию и погашению валютного долга составят около 13 млрд при объеме резервов в 17,8 млрд долл. Дополнительными факторами давления на резервы, как отмечается, станет дефицит по счету текущих операций (СТО) (около 9% ВВП в 2013 г.) и повышенный спрос населения на иностранную валюту.

«Мы полагали, что прямое финансирование украинского правительства со стороны России в размере 15 млрд долл. будет завершено в полном объеме до начала 2-го полугодия 2014 г. Тем не менее, ухудшение политической ситуации в стране заставляет нас предположить, что противодействие текущим финансовым соглашениям и президенту Януковичу, остающемуся у власти, может быть достаточным основанием для России остановить финансирование, - подчеркивают в S&P. - С нашей точки зрения, это может привести к тому, что украинское правительство окажется неспособным своевременно обслуживать свои долговые обязательства. Никаких альтернативных источников финансирования до сих пор не найдено».

В то же время, ожидать финансирования со стороны МВФ и ЕС также не приходится, поскольку предоставление средств зависит от выполнения ряда условий, включая гибкий валютный курс, консолидацию бюджета, повышение внутренних тарифов на энергоносители и проведение комплексных структурных реформ в целях улучшения делового климата и поддержки экономического роста.

Читайте такжеНацбанк перешел к гибкому валютному курсу«По нашему мнению, действующее правительство не проявляет готовности придерживаться этой политики. Если текущее руководство страны уйдет в отставку в результате политического конфликта, раздирающего страну, мы пока недостаточно ясно представляем, какое правительство может прийти ему на смену и каковы будут его политические приоритеты», - отметили в S&P.

При этом в агентстве уточнили, что оценивают потребности Украины во внешнем финансировании выше, чем у всех других стран с развивающейся экономикой – на уровне порядка 156% поступлений по счету текущих операций (СТО) и доступных резервов в 2014 г.

«Мы считаем, что для покрытия этих потребностей потребуется пролонгирование торгового финансирования и других обязательств частного сектора в дополнение к прямой двусторонней или многосторонней финансовой поддержке…

Мы ожидаем, что финансирование дефицита бюджета расширенного правительства в национальной валюте будет и в дальнейшем производиться главным образом за счет средств НБУ и контролируемых государством банков», - уверены в Standard & Poor's.