Доллар на открытии межбанка вырос до 9,11 грн

Торги по доллару США на межбанковском валютном рынке Украины в пятницу, 21 февраля, открылись продолжающимся ростом котировок – до 9,045/9,110.

Котировки по евро-гривне ушли вверх – до 12,3335/12,6095.

Цены на российскую валюту поднялись до 0,2521/77.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на том же уровне – 1,3703/05 (четверг - 1,3705/07).

Читайте такжеВ России доллар и евро вновь обновили максимумыКак сообщал УНИАН, в четверг, 20 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 9,0000/9,1000, к 12:00 сузился спрэд до 9,0000/9,0600.

К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 9.0100/9,0700.

Нацбанк в четверг на рынок не выходил.