S&P прогнозирует снижение курса гривни до 10 грн/долл.

Об этом говорится в комментарии агентства.

«Учитывая значительный дефицит Украины по счету текущих операций, на фоне повышенного спроса населения на иностранную валюту с ноября 2013 г. и отсутствия перспектив урегулирования политического кризиса в ближайшее время, мы прогнозируем снижение курса гривни с 8 грн за 1 долл. США в 2013 г. до 10 грн за 1 долл. в 2014 г.», - говорится в сообщении.

По данным агентства, в 2014 году курс гривни снизился примерно на 11%, и вероятность принудительной девальвации гривни существенно повысилась. «Поскольку более половины государственного долга составляют валютные обязательства, значительная девальвация национальной валюты может еще больше ослабить способность правительства обслуживать и погашать долговые обязательства. Потенциальные масштабы девальвации также возросли, принимая во внимание меры правительства по поддержке валютного курса: только в январе 2014 г. НБУ израсходовал на поддержку национальной валюты 1,7 млрд долл. валютных резервов», - говорится сообщении агентства.

Читайте такжеГривня из-за сложной ситуации в стране может девальвировать до 10 грн/долл. - эксперт

Средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке в четверг, 20 февраля, снизился на 5 копеек и составил 8,838 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, официальный показатель, заложенный при расчете госбюджета на 2014 год, составляет 8,4–8,5 грн за доллар. Вместе с тем, на межбанковском валютном рынке Украины за январь 2014 года курс гривни к доллару просел на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%. 5 февраля к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 9,0/9,4 грн/долл., таким образом, стоимость доллара повысилась на 14% и достигла максимального значения с декабря 2008 года.

Национальный банк Украины с 7 февраля перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и теперь официальный курс гривни к доллару устанавливается на основании среднерыночного курса на межбанковском рынке.