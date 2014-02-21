У Нацбанка достаточно ресурсов для поддержания ликвидности банков – глава НБУ

Национальный банк Украины обладает достаточными ресурсами для предоставления банкам ликвидности, для того чтобы они своевременно выполняли обязательства перед своими клиентами, говорится в сообщении главы Нацбанка Игоря Соркина.

«Мы работаем над дополнительными инструментами предоставления своевременной ликвидности банкам для того, чтобы они своевременно выполняли свои обязательства перед клиентами. У Национального банка достаточно ресурсов для обеспечения бесперебойного подкрепления банков денежными средствами в национальной валюте на всей территории Украины», - сказал Соркин.

По его словам, главный приоритет Национального банка - защита интересов вкладчиков и стабильность банковской системы Украины.

Глава Нацбанка также отметил, что, несмотря на сложные условия, Национальный банк Украины и банковская система работают в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, с 19 февраля работа отделений банков в центре Киева временно приостановлена до особого распоряжения и до стабилизации ситуации в центре столицы. По информации банков, остальные подразделения работают в штатном режиме, банковские операции проводятся без изменений и клиенты могут обращаться в другие отделения.

20 февраля о решении перевести все отделения банка в Киеве на сокращенный режим работы сообщил UniCredit Bank, объясняя свои действия сложившейся обстановкой.

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В штатном режиме работают все подразделения «ПриватБанка», кроме нескольких отделений в эпицентре конфликтов, и банк рекомендовал гражданам из соображений безопасности использовать дистанционные сервисы, позволяющие проводить операции, не выходя из дома и офиса.

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