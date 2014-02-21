У Нацбанка достаточно ресурсов для поддержания ликвидности банков – глава НБУ
Ресурсов достаточно для того, чтобы банки своевременно выполняли обязательства перед своими клиентами.
Национальный банк Украины обладает достаточными ресурсами для предоставления банкам ликвидности, для того чтобы они своевременно выполняли обязательства перед своими клиентами, говорится в сообщении главы Нацбанка Игоря Соркина.
«Мы работаем над дополнительными инструментами предоставления своевременной ликвидности банкам для того, чтобы они своевременно выполняли свои обязательства перед клиентами. У Национального банка достаточно ресурсов для обеспечения бесперебойного подкрепления банков денежными средствами в национальной валюте на всей территории Украины», - сказал Соркин.
По его словам, главный приоритет Национального банка - защита интересов вкладчиков и стабильность банковской системы Украины.
Глава Нацбанка также отметил, что, несмотря на сложные условия, Национальный банк Украины и банковская система работают в обычном режиме.
Как сообщал УНИАН, с 19 февраля работа отделений банков в центре Киева временно приостановлена до особого распоряжения и до стабилизации ситуации в центре столицы. По информации банков, остальные подразделения работают в штатном режиме, банковские операции проводятся без изменений и клиенты могут обращаться в другие отделения.
20 февраля о решении перевести все отделения банка в Киеве на сокращенный режим работы сообщил UniCredit Bank, объясняя свои действия сложившейся обстановкой.
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В штатном режиме работают все подразделения «ПриватБанка», кроме нескольких отделений в эпицентре конфликтов, и банк рекомендовал гражданам из соображений безопасности использовать дистанционные сервисы, позволяющие проводить операции, не выходя из дома и офиса.