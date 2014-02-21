В ассоциации членов «ЕМА» рассказали, почему ограничено снятие наличных в банкоматах

Введение банками ограничений на снятие наличности в банкоматах в последнее время не связано с проблемами ликвидности, прокомментировала УНИАН Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем «ЕМА».

«В течение последней недели увеличилось количество сообщений в СМИ о введении ограничений (лимитов) на суммы расходных операций в банкоматах украинских банков. Учитывая политический кризис в Украине, соответствующие меры банков для обеспечения безопасности счетов клиентов неверно понимаются как проявление проблем ликвидности», - говорится в сообщении ассоциации.

Согласно последним данным ассоциации, наиболее «экономически эффективным» и привлекательным способом мошенничества в Украине является банкоматный скимминг – считывание информации с платежной карты при помощи специальных накладок на банкомат. Общее количество банкоматов Украины, на которых в 2013 году были зафиксированы скимминг-инциденты, выросло в 4 раза по сравнению с 2012 годом.

Ассоциация подчеркивает, что с учетом имеющихся инструментов для предупреждения данного вида мошенничества банки выбрали как наиболее оптимальные и удобные для клиентов мониторинг операций в банкоматах, SMS -информирование клиентов, услугу смены ПИН-кода в банкоматах и установление лимитов проведения расходных операций в банкоматах на суммы и регионы.

Также ассоциация отметила, что лимиты на операции в банкоматах устанавливает банк, выпускающий карту, а не обслуживающий банкомат, и этот лимит пересматривается при обращении клиента в свой обслуживающий банк.

По информации ассоциации, в течение января-февраля 2014 года роста количества обращений клиентов по проблемным ситуациям, связанным со скиммингом, не наблюдается, что подтверждает эффективность сотрудничества членов платежных систем по противодействию банкоматному мошенничеству.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих, приведшее к массовой гибели людей. Из соображений безопасности работа отделений банков в центре Киева была временно приостановлена. Также банки стали устанавливать ограничения на снятие наличных в банкоматах, а в магазинах стали возникать проблемы с оплатой картами через платежные терминалы.

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По информации банкиров, ограничения в банкоматах связаны с активизацией кибермошенников, а технические проблемы с платежными терминалами и банкоматами обусловлены перегрузкой сети.

*** Ликвидность банка — способность банка обеспечить своевременное и полное исполнение своих обязательств.

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