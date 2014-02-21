Банкиры призывают клиентов не поддаваться панике

Один из крупнейших украинских банков - банк «Надра» призывает не поддаваться панике и проверять информацию о деятельности любого из украинских банков, распространяемую третьими лицами.

«Банковские учреждения по всей стране продолжают функционировать в штатном режиме: отделения в основном работают по утвержденному графику, приостановлена работа только тех из них, которые находятся в эпицентре событий», - говорится в обращении банка, текстом которого располагает УНИАН.

В сообщении отмечается, что украинская банковская система уже не раз доказывала свою способность справляться с любыми рыночными стрессами.

«Украинские банки справятся и в этот раз, но при этом мы надеемся на ваше разумное и адекватное восприятие ситуации, готовность анализировать информацию и на конструктивное сотрудничество», - отмечается в обращении.

Банк подчеркнул, что вся оперативная официальная информация для клиентов о работе его подразделений и нововведениях на банковском рынке публикуется на информационных ресурсах.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих, приведшее к массовой гибели людей. Из соображений безопасности работа отделений банков в центре Киева была временно приостановлена. Также банки стали устанавливать ограничения на снятие наличных в банкоматах, а в магазинах стали возникать проблемы с оплатой картами через платежные терминалы.

По информации банкиров, ограничения в банкоматах связаны с активизацией кибермошенников, а технические проблемы с платежными терминалами и банкоматами обусловлены перегрузкой сети.

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