Отток инвестиций из развивающихся стран достиг рекорда - Всемирный банк

Всемирный банк зафиксировал рекордный отток инвестиций из развивающихся стран в январе. Данный показатель составил $12,2 млрд. Об этом говорится в февральском докладе Всемирного банка Financial markets outlook.

Показатель является рекордным, учитывая его значения с августа 2011 года. При этом объем произошедшего оттока инвестиций на $2,8 млрд меньше оттока за весь 2013 год, когда с развивающихся рынков было выведено около $15 млрд, передает «Газета.Ru».

Эксперты Всемирного банка оценили отток с рынка суверенных облигаций развивающихся стран по итогам января текущего года в $4,6 млрд. По мнению Всемирного банка причиной увеличения оттока явился страх инвесторов перед возможными рисками. «Результатом стала масштабная распродажа рисковых активов», — говорится в докладе.

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