Доллар остался на уровне 9,18 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на межбанковском валютном рынке Украины открылись продолжающимся ростом котировок – до 9,045/9,110. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 9,1500/9,1800.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2521/77, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2540/70. К закрытию торгов цены поднялись 0,2560/85. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35.8635 (+0.0240).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3705/1,3725. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,3335/12,6095, к 12:00 цены ушли вверх 12,4110/12,6205. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 12,5425/12,5880.