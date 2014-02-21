UniCredit Bank ограничил снятие денег в банкоматах

Об этом сообщил банк на официальном сайте.

«Для того, чтобы предоставить возможность всем своим клиентам получить доступ к наличным, UniCredit Bank ограничил до 24 февраля операции по обналичиванию в банкоматах. Согласно решению правления банка, сумма снятия наличных средств в банкомате на одну карту установлена на уровне 1500 грн в сутки», - говорится в сообщении банка.

Банк отмечает, что такие действия направлены на то, чтобы все клиенты банка могли воспользоваться услугами банкомата.

Как сообщал УНИАН, банк «Надра» временно установил суточный лимит на снятие наличных в банкоматах на уровне 4 тыс. грн; входящие в группу крупнейших “Альфа-Банк” и “ВТБ Банк” сообщили о временном введении ограничений на снятие наличных денег в банкоматах. Указанные ограничения связаны с активизацией кибермошенников и вводятся для повышения безопасности обслуживания клиентов.

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