Дефолт: приговор или спасение

Новый виток политического противостояния, который унес жизни более сотни человек, безусловно, отразился на жизнеспособности экономики Украины. Экономисты, как ни цинично это звучит, начали подсчитывать возможные убытки. Инвесторы отреагировали на кровавые события в Украине панической распродажей еврооблигаций нашей страны, которая стоит перед угрозой дефолта и раскола.

«Всем давно пора понять, что еще день-два боевых действий, и ситуация для экономики Украины станет необратимой – политический кризис перерастет в экономический. Стагнация перейдет в глубокую рецессию. Сотни тысяч украинцев потеряют рабочие места», - прогнозирует управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

В классическом определении дефолт предполагает неспособность расплачиваться по долгам. А состоятельность Украины погашать обязательства своевременно и в полном объеме уже давно вызывает сомнения. На фоне падающей экономики и растущего бюджетного дефицита все долги обслуживаются за счет привлечения новых кредитов, причем более дорогих и краткосрочных. На это отреагировали ведущие международные рейтинговые агентства. Последним свою оценку ситуации дало Standard & Poor's, которое понизило кредитоспособность Украины до преддефолтного уровня.

«Рейтинги категории «ССС» по классификации S&P и Fitch, а также категории «Саа» от агентства Moody's означают, что вероятность суверенного дефолта составляет примерно 60%», - отметил генеральный директор Украинского кредитно-рейтингового агентства (UCRA) Станислав Дубко. По его словам, объем выплат по внешним долгам в текущем году на уровне 7 млрд долл. хотя и несколько меньше, чем в прошлом году, но предстоящие выплаты могут оказаться непосильными.

Платить или не платить?

Украина не сможет рассчитываться по внешним долгам уже в текущем году, если Россия откажется предоставить полный объем финансовой помощи в рамках декабрьских договоренностей, а Международный валютный фонд не возобновит сотрудничество и не перенесет на более поздние сроки плановые погашения займов, при этом золотовалютные резервы продолжат стремительно снижаться вследствие дестабилизации валютного рынка, считает Дубко. По его мнению, обстоятельства складываются таким образом, что подобный сценарий вполне возможен.

Ситуация на валютном рынке остается неспокойной. Жесткие ограничения Национального банка успокоили ажиотажный спрос на валюту лишь на одну неделю, стоимость доллара снова вернулась к отметке около 9 грн/долл. Эксперты предупреждали, что эффект принятых мер будет недолговечным. «Передышка, которую мы имеем, короткая. Неделя, может быть, две», - подчеркнул начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб. По мнению банкира, решение о получении финансовой помощи необходимо принять уже в ближайшие недели.

МВФ готов к сотрудничеству, но так и не увидел какой-либо заинтересованности со стороны украинских властей. «Фонд, как и ранее, готов поддержать проведение реформ в Украине. Но пока мы не видим, чтобы власти выражали интерес к сотрудничеству», - заявил директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс в ходе брифинга в Вашингтоне в начале февраля. Требования Фонда по фундаментальной перестройке экономики, несмотря на трагические события в Украине, остаются неизменными.

Второй транш кредита от России, ожидаемый правительством Украины еще в январе текущего года, не получен до сих пор. Согласно последним заявлениям российской стороны, финансовая помощь откладывается до нормализации ситуации в Украине. Между тем, Ирландская фондовая биржа, на которой планировалось размещение еврооблигаций на 2 млрд долл. для России, сообщила, что украинский Минфин отменил выпуск бумаг. Нет выпуска – нет денег.

А тем временем состояние государственных финансов перешло в разряд критическое. По оценкам экспертов, в январе текущего года госбюджет недополучил 6 млрд грн доходов, выполнение доходной части «нарисовали» за счет сверхплановых перечислений Нацбанка. «Состояние госфинансов плачевное, и я допускаю вероятность наступления дефолта в случае эскалации ситуации в стране», - отметил директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин.

Народный депутат Украины, зампредседателя комитета Верховной Рады по финансам и банковской деятельности Степан Кубив и вовсе полагает, что дефолт в Украине уже наступил. «Моральный дефолт в стране уже состоялся… Еще несколько дней такого произвола власти и наступит неплатежеспособность страны», - сказал он. А это значит, что в экономике страны и жизни ее граждан грядут большие перемены.

Пришел дефолт – открывай ворота

Прежде всего, дефолт приведет к проблемам с привлечением займов, необходимых для обеспечения текущих нужд страны. «Сегодня Украина занимает деньги как на рефинансирование долгов, так и для финансирования дефицита бюджета. И вероятность переформатирования бюджета с сокращением дефицита равна нулю», - считает Баронин. По мнению эксперта, попытка снизить расходы госбюджета повысит градус напряжения в обществе, а повышение доходной части ухудшит деловой климат и «добьет» экономику.

«Наиболее вероятный сценарий - усиление налогового давления, задержки социальных платежей, нарушение бюджетных трансфертов, сокращение платежей регионам, закрытие некоторых программ развития и модернизации», - прогнозирует Баронин. На этом фоне не исключен отток инвестиций, рост безработицы, падение промпроизводства и снижение темпов экономического роста. В результате будут сформированы идеальные условия для девальвации гривни, что спровоцирует рост цен на импортные товары и услуги.

В случае дефолта, как прогнозирует Дубко, можно ожидать последствий, ранее пережитых в России, Греции и Аргентине. «В краткосрочной перспективе - резкое падение ВВП, девальвация национальной валюты, рост безработицы, снижение доходов и потери части сбережений населения, банкротство ряда предприятий», - говорит он. Все это - серьезное потрясение для банковской системы, усугубление политического кризиса, что, как правило, приводит к отставке правительства и президента.

В то же время, по мнению эксперта, в среднесрочной перспективе (в течение 2-3 лет), в случае структурных изменений в экономике и выбора адекватного курса развития, страна может вернуться к экономическому росту, поскольку конкурентоспособность украинских предприятий на внешних рынках повысится. Таким образом, даже у дефолта могут быть положительные стороны, но до этого надо пережить коллапс в финансовой системе и повышенное напряжение в обществе.

Жизнь после дефолта

Директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев считает, что в дефолте нет ничего страшного. «Дефолт объявляли разные страны в разные времена. Самый громкий и недавний пример – Россия в августе 1998 года. Был создан клуб кредиторов. Были длительные переговоры. Некоторые частные банки обанкротились. Госбанки получили поддержку правительства», - рассказал он.

Сегодня Россия, по словам эксперта, является первой экономикой Европы по паритету покупательской способности, восстановление экономики РФ произошло именно после дефолта 1998 года и девальвации рубля на 150%.

В то же время, такой впечатляющий прыжок развития после глубокой депрессии в Украине может не состояться. «У Украины нет нефти и газа. Украинская экономика больше зависит от экспорта, чем российская», - поясняет Разуваев.

История богата и другими примерами, менее радостными, чем российский. Кризис в Аргентине 1990-2000 годов практически полностью обесценил национальную валюту страны. МВФ отказал в кредитовании, выдвигая достаточно жёсткие условия, в том числе, полный отказ от нацвалюты. В итоге совокупные потери банков Аргентины оставили 7-10 млрд долл. Безработица в стране достигла критической отметки в 22-24%, что привело к массовым беспорядкам и погромам. Сумма госдолга на тот момент достигла 132 млрд долл. Дефолт Аргентины стал крупнейшим в истории, и его последствия страна расхлебывает до сих пор - уже более 15 лет.

Мировой кризис не обошел стороной Грецию, которая еще в начале 2000-х годов была одним из ведущих инвесторов балканских стран. Весной 2010 года экономика Греции оказалась на грани дефолта, что обвалило евровалюту до годового минимума. 16 стран Евросоюза и МВФ предоставили Афинам финансовую помощь в 110 млрд евро в обмен на жесткую программу экономии - замораживание заработной платы, повышение пенсионного возраста, увеличение налоговой нагрузки. За оказанную помощь Греция поплатилась волной забастовок, массовыми акциями протеста и беспорядками. В итоге в прошлом году Греция стала первой в мире страной, которая потеряла статус развитого государства.

Кризис на Кипре в марте 2013 года парализовал банковскую систему республики и привел к небывалому оттоку оффшорного капитала. Пытаясь спасти ситуацию, в обмен на помощь Евросоюза, Кипр национализировал крупнейшие банки страны и временно заморозил порядка 60% депозитов граждан. Сейчас эксперты констатируют улучшение ситуации на Кипре, но прогнозируют, что в дальнейшем принятые жесткие меры могут привести к ослаблению банковского сектора страны, росту безработицы, массовой эмиграции трудоспособного населения и снижению ВВП.

Приведенные примеры ставят Украину перед непростым выбором – решить свои проблемы самостоятельно либо просить помощь. Эксперты однозначны в своих выводах - финансовая помощь Украине жизненно необходима, а положительный эффект от нее и дальнейшая долговая нагрузка, которая ляжет на печи населения, напрямую зависит от того, где эту помощь попросить.

«Очищение» дефолтом

«Деньги – пахнут», - неоднократно говорил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. По его мнению, Украине лучше получить кредитные средства у МВФ. «Для инвесторов запах денег МВФ гораздо лучше, чем запах других денег. Это сигнал, который свидетельствует о том, что в экономике Украины есть улучшения», - пояснил он.

Последние события в стране подтверждают, что запах денег стал актуальным не только для инвесторов, но и для рядового населения страны, отдающего свои жизни в массовых противостояниях в центре столицы. Заявления российских властей в начале текущей недели о намерениях дать очередной транш кредита Украине в 2 млрд долл. трагически совпали с началом нового витка конфликта.

Даже если это просто трагическое совпадение, эксперты не ожидают долгосрочного спасительного эффекта от российского транша. «Получение средств от России в рамках текущих договоренностей лишь незначительно повысит способность НБУ противостоять девальвационному давлению на валютный курс», - полагает главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан. По ее оценкам, с учетом предстоящих платежей за российский газ, даже по сниженным ценам, и объема возможных кредитов, эта поддержка не окажет заметного влияния на резервы НБУ.

«В нынешних условиях необходима скорейшая стабилизация политической ситуации, возобновление доступа к разнообразным кредитным ресурсам, скорейший пересмотр бюджета в направлении снижения расходной части, улучшение делового климата для увеличения инвестиций», - говорит Баронин. Именно такое «наступление» по всем фронтам поможет предотвратить финансовый крах, а не просто очередной транш очередного кредита.

В то же время, эксперт полагает, что дефолт не является смертельным приговором. «К нему необходимо относиться как к очень негативному фактору развития экономики. Не более», - говорит Баронин. Более того, он отметил некоторые позитивные моменты дефолта: «Это - снижение расходов на обслуживание долга, рост конкурентоспособности товаров на внешних рынках за счет удешевления себестоимости, а также выход на безопасный уровень функционирования экономики», - пояснил эксперт.

Таким образом, возможно, дефолт станет тем лекарством, которое заставит Украину отказаться от внешних кредитов, найти внутренние резервы для роста и начать все «с чистого листа». А перекантоваться еще пару лет за счет денег, дорогих, краткосрочных и, как уже очевидно, предоставленных на жестких политических условиях – это, как минимум, не патриотично. Эти незримые политические условия наглядно показали, что есть вещи и явления, намного страшнее, чем дефолт.

Ольга Гордиенко (УНИАН)