ВВП Беларуси в январе снизился на 1,1%

Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

В частности, производство промышленной продукции в январе 2014 года снизилось на 7,2% до 5,4 млрд долл.(в эквиваленте). Запасы готовой продукции составили 3,3 млрд долл., или 78,2% к среднемесячному объему промпроизводства (в январе 2013 года – 67,9%). Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 15,1%.

Выпуск сельхозпродукции хозяйствами всех категорий сократился на 2,8% до 531,4 млн долл., сельхозорганизациями – на 1,7% до 493,3 млн долл.

Инвестиции в основной капитал снизились на 0,4% до 943,8 млн долл. Перевозки грузов - уменьшились на 6,2% до 33 млн тонн, розничный товарооборот вырос на 13,6% и составил 2,2 млрд долл., оптовый – на 3,4% до 3,8 млрд долл.

Справка УНИАН. Годовой прогноз роста ВВП в Беларуси составляет 3,3%. Инфляция за январь 2014 года составила 1,6%.

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