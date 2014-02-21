«ПриватБанк» временно ограничивает объем снятия наличных в банкоматах на уровне 3 тыс. грн в сутки, с целью обеспечения бесперебойного пополнения банкоматной сети и норм безопасности, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

«Для обеспечения доступа к услуге получения наличных в банкоматной сети максимальному числу клиентов «ПриватБанк» с 21 февраля вводит временный порядок, согласно которому объем снятия наличных в банкоматах устанавливается на уровне 3 тыс. грн в сутки», - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что временные ограничения суммы получения наличных через банкоматы позволят обеспечить бесперебойное пополнение банкоматной сети наличными средствами с учетом необходимых технических требований и норм безопасности.

«Мы в режиме онлайн следим за наполнением каждого банкомата, и инкассаторы во всех регионах сегодня работают в режиме максимальной нагрузки. В банке создан достаточный запас наличных средств для обеспечения работы в режиме пиковых нагрузок» - говорится в сообщении.

Также сообщается, что безналичные расчеты клиентов с помощью пластиковых карт в торговой сети и интернет-банке «Приват24» осуществляются без каких-либо ограничений.

Как сообщал УНИАН, ряд банков установили временные ограничения на снятие наличности в банкоматах. В частности, на текущей неделе о таких ограничениях сообщили банки «Надра», UniCredit Bank, «Альфа-Банк» и «ВТБ Банк». По информации банкиров, ограничения в банкоматах связаны с активизацией кибермошенников, а технические проблемы с платежными терминалами и банкоматами обусловлены перегрузкой сети.

Согласно заявлению Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «ЕМА», введение банками ограничений на снятие наличности в банкоматах в последнее время обусловлено мерами по предупреждению мошенничества, наиболее распространенным видом которого в Украине является банкоматный скимминг – считывание информации с платежной карты при помощи специальных накладок на банкомат.

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