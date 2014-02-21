Минфин РФ подтвердил заморозку кредитования Украины

Россия решила отложить выделение второго транша кредита Украине в размере двух миллиардов долларов до стабилизации политической обстановки в стране. Об этом глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил в интервью Bloomberg, передает Лента.ru.

Он отметил, что в сложившейся ситуации неясно, как кредитные ресурсы будут использоваться и возвращаться. «Нужно дождаться прояснения и стабилизации ситуации», — сказал Силуанов.

Заявление министра финансов стало первым официальным подтверждением того, что Москва отложила выделение кредитов Киеву. По этому вопросу 19 февраля высказывался также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, но он не смог уточнить, принято ли решение о заморозке кредитования Украины.

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Первые сообщения о том, что Россия, возможно, приостановила выделение займов Киеву, появились 19 февраля. В этот день Ирландская фондовая биржа (ISE), где размещаются украинские гособлигации, отменила принятое за два дня до этого решение о листинге бондов Украины. Руководство площадки объяснило, что 17 февраля бумаги были зарегистрированы по ошибке. 21 февраля на бирже появилось сообщение, что листинг отменили, так как украинские власти отказались от выпуска бондов.

Москва планировала выделить Украине второй транш в размере двух миллиардов долларов в ближайшие дни. Решение об отмене финансирования было принято на фоне столкновений оппозиционеров с правоохранителями в Киеве, в которых погибли 77 человек.

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