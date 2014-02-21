Клименко: поступления в бюджет проходят в условиях «отложенных рисков»

Динамика налоговых платежей в местные и государственный бюджеты остается ритмичной и пока тревожных тенденций не наблюдается, но реакция бизнеса на политическую и экономическую ситуацию в стране проявится через 2-3 месяца, что является "отложенным риском". Об этом в эфире одного из всеукраинских телеканалов заявил и. о. министра доходов и сборов Украины Александр Клименко, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов.

«Платежи в местные и государственный бюджет поступают ритмично, их динамика остается такой же, какую мы имели в декабре и январе. И мы сегодня говорим, что пока нет каких-то тревожных для нас тенденций», - цитирует пресс-служба министра.

При этом Клименко подчеркнул, что сотрудники Миндоходов постоянно отслеживают, как бизнес реагирует на политическую и экономическую ситуацию. «Это является отсроченным риском для Украины», - сказал Клименко, добавив, что реакция бизнеса будет видна через 2-3 месяца.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля глава Миндоходов заявил, что налоговые и таможенные поступления в государственный бюджет Украины в январе 2014 года, несмотря на политический кризис, соответствуют прошлогодним показателям за аналогичный период. По данным Миндоходов, поступления в государственный бюджет в январе адекватны показателям прошлого года - 23,8 млрд грн. В социальные фонды направлено 13,8 млрд грн единого социального взноса.

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На 2014 год поступления в общий фонд запланированы на уровне 360,7 млрд грн, что на 55,6 млрд грн, или на 18,2%, больше, чем в 2013 году. В частности, таможенные платежи предполагается увеличить на треть, налоговые сборы – на 11,5%.

При этом Клименко отметил, что в общем и целом показатели бюджета-2014 представляются достаточно напряженными, и такой рост поступлений возможен при выполнении двух условий: достижение показателей развития экономики, заложенных при расчете бюджета, и успешная детенизация экономики.