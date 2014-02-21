«Ощадбанк» временно ограничил снятие наличных для клиентов других банков

Государственный «Ощадбанк» работает в обычном режиме, не снижал и не планирует снижать размеры лимитов по снятию наличных с платежных карт для своих клиентов, но временно установил лимит на снятие наличных для клиентов других банков в размере 500 гривень, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

«Банк не снижал и не планирует снижать размеры лимитов по снятию наличных с платежных карт своих клиентов. Единственное ограничение, которое на сегодняшний день временно было установлено, - лимит на снятие наличных для клиентов других банков в размере 500 гривень, что обусловлено увеличением спроса со стороны населения на наличные средства», - говорится в сообщении банка.

По информации банка, его отделения по всей стране работают по обычному графику, за исключением двух киевских отделений, расположенных в самом центре города, которые временно закрыты. Банк выполняет все свои обязательства перед клиентами своевременно и в полном объеме.

Также сообщается, что для бесперебойного обеспечения банкоматной сети наличными инкассация банка работает в усиленном режиме, а более 10 тыс. терминалов финучреждения, установленные в торгово-сервисных предприятиях, принимают к оплате карты международных платежных систем и национальную карту. Специалисты банка прилагают максимум усилий для того, чтобы клиенты не испытывали никаких неудобств в получении банковских услуг.

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Как сообщал УНИАН, ряд банков в Украине установили временные ограничения на снятие наличности в банкоматах. В частности, на текущей неделе о таких ограничениях сообщили банки «Надра», UniCredit Bank, «Альфа-Банк», «ВТБ Банк» и «ПриватБанк». По информации банкиров, ограничения в банкоматах связаны с активизацией кибермошенников, а технические проблемы с платежными терминалами и банкоматами обусловлены перегрузкой сети.

Согласно заявлению Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «ЕМА», введение банками ограничений на снятие наличности в банкоматах в последнее время обусловлено мерами по предупреждению мошенничества, наиболее распространенным видом которого в Украине является банкоматный скимминг – считывание информации с платежной карты при помощи специальных накладок на банкомат.

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