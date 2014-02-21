Нацбанк вдвое снизил требования к обязательным резервам

Национальный банк Украины с целью создания условий для своевременного выполнения банками обязательств перед вкладчиками, принял дополнительные меры для поддержания ликвидности банковской системы, в частности, вдвое сократил норматив резервирования средств на отдельном корсчете – с 40 до 20%, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, данная мера содержится в постановлении правления НБУ №86 от 21 февраля.

«Повышенный эмоциональный фон в стране вызывает ситуативное увеличение спроса на ликвидные средства, в том числе на наличные. С целью создания условий для стабильной деятельности банков и своевременного выполнения ими законных требований вкладчиков и других кредиторов, Национальный банк Украины принял дополнительные меры по поддержанию ликвидности банковской системы», - говорится в сообщении регулятора.

Таким образом, согласно постановлению, сумма средств, которые банки не могли использовать для текущих потребностей, уменьшается вдвое.

Постановление также предусматривает уменьшение минимального ежедневного объема обязательных резервов с 60% до 50% от их объема и отмену с 21 февраля ограничений относительно количества возможных обращений банков за кредитами рефинансирования овернайт. До принятия постановления № 86 банки могли обратиться в Нацбанк по кредитам рефинансирования овернайт под обеспечение не более двух раз в неделю, по кредитам овернайт без обеспечения - не более одного раза в неделю.

По словам директора генерального департамента денежно-кредитной политики Елены Щербаковой, нормы постановления позволят создать для банковской системы дополнительные буферы ликвидности.

"За счет этого в краткосрочной перспективе банки смогут эффективно нивелировать эмоциональные рыночные всплески, в том числе связанные с ситуативным ростом спроса на наличные средства. В дальнейшем новые возможности могут быть использованы банками для активизации своей кредитной деятельности", - цитирует пресс-служба слова Щербаковой.

Она также отметила, что принятые решения соответствуют рекомендациям международных финансовых организаций, в том числе МВФ, по совершенствованию операционной структуры монетарной политики и механизмов регулирования денежно-кредитного рынка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины обладает достаточными ресурсами для предоставления банкам ликвидности, для того чтобы они своевременно выполняли обязательства перед своими клиентами, говорится в сообщении главы Нацбанка Игоря Соркина.

«Мы работаем над дополнительными инструментами предоставления своевременной ликвидности банкам для того, чтобы они своевременно выполняли свои обязательства перед клиентами. У Национального банка достаточно ресурсов для обеспечения бесперебойного подкрепления банков денежными средствами в национальной валюте на всей территории Украины», - сказал Соркин.