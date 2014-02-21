«Проминвестбанк» также ввел лимит на снятие наличных

«Проминвестбанк» вводит временные ограничения на снятие наличных с платёжных карт в связи с участившимися попытками мошенничества, сообщается на сайте банка.

«Суточный лимит снятия составляет 2000 грн для массовых карт и 6000 грн для карт Visa Gold MasterCard Gold. Это временная мера, направленная на защиту интересов клиентов. Безналичные операции с применением платежных карт проводятся без каких-либо ограничений по сумме», - говорится в сообщении банка.

Также сообщается, что банкоматы банка в Киеве и других городах работают в штатном режиме, и их подкрепление деньгами производится службой инкассации банка без каких-либо перебоев или задержек.

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Как сообщал УНИАН, ряд банков в Украине установили временные ограничения на снятие наличности в банкоматах. В частности, на текущей неделе о таких ограничениях сообщили банки «Надра», UniCredit Bank, «Альфа-Банк», «ВТБ Банк», «ПриватБанк» и «Ощадбанк». По информации банкиров, ограничения в банкоматах связаны с активизацией кибермошенников, а технические проблемы с платежными терминалами и банкоматами обусловлены перегрузкой сети.

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Согласно заявлению Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «ЕМА», введение банками ограничений на снятие наличности в банкоматах в последнее время обусловлено мерами по предупреждению мошенничества, наиболее распространенным видом которого в Украине является банкоматный скимминг – считывание информации с платежной карты при помощи специальных накладок на банкомат.

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