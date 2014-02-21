«Сбербанк России» временно ограничивает кредитование в Украине

Дочерний банк «Сбербанка России» в Украине c 20 февраля приостановил выдачу кредитов физическим и юридическим лицам, не являвшимся ранее клиентами банка, передает РИА-Новости.

«Мы обеспечиваем почти все виды операций, мы немножко притормозили активные операции - не выдаем временно кредиты, все остальные операции мы совершаем и будем совершать в дальнейшем. Конечно, мы не все кредитование приостановили, а то, что называется «клиентов с улицы», - приводятся в сообщении слова главы банка Германа Грефа.

Он подтвердил, что из 211 отделений банка в Украине временно закрыты три отделения в центре Киева. По словам Грефа, банк работает в штатном режиме, ситуация находится под контролем. Не было зафиксировано ни одного акта вандализма по отношению к отделениям банка, ни один сотрудник не пострадал.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих, что привело к массовым жертвам среди граждан и правоохранителей.

19 февраля доходность еврооблигаций Украины с погашением в 2014 году под влиянием политических событий в стране выросла до 32%, что является максимальным значением за всю историю торгов этими бумагами.

Продолжаются волнения на валютном рынке, в связи с чем Нацбанк ввел ряд ограничений по операциям со счетами клиентов и на покупку валюты.

Ряд банков в Украине установили временные ограничения на снятие наличности в банкоматах. По информации банкиров, ограничения в банкоматах связаны с активизацией кибермошенников, а технические проблемы с платежными терминалами и банкоматами обусловлены перегрузкой сети.

Сегодня, 21 февраля, служба кредитных рейтингов Standard & Poor's понизила долгосрочный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «ССС+» до «ССС» с негативным прогнозом. По мнению агентства, продолжение предоставления финансовой помощи со стороны России становится все более неопределенным и возможен дефолт правительства Украины по обязательствам в иностранной валюте.