Китайский юань показал самую слабую динамику с 2011 года
Курс китайского юаня к доллару снизился до отметки 6,1176 за доллар
Курс китайского юаня к доллару снизился сегодня еще на 30 пунктов до отметки 6,1176 за доллар. Таким образом, валюта КНР показывает худшую недельную динамику с сентября 2011 года, передает Вести.Экономика.
Причиной давления на юань стали слабые макроэкономические данные, в частности вчера вышла крайне слабая статистика по деловой активности в производственном секторе.
Однако о сломе тренда пока говорить рано, пишет местное издание China Securities Journal. Вполне возможно, что в первой половине года юань будет подвержен повышенной волатильности, но в конце года может получить поддержку на фоне восстановления западных экономик.
Ожидания рынка на дальнейшее ослабление также не существенны. Беспоставочные форвардные контракты снизились на 0,7% до 6,1335 юаней за доллар.
То есть они торгуются с дисконтом к спот-рынку всего в 0,7%.
Волатильность валютного курса юаня тем временем показала на этой неделе максимальный за три месяца скачок. Показатель вырос на 0,16% до 1,21%. Сегодня рост составил 0,1%.
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