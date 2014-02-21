Китайский юань показал самую слабую динамику с 2011 года

Курс китайского юаня к доллару снизился сегодня еще на 30 пунктов до отметки 6,1176 за доллар. Таким образом, валюта КНР показывает худшую недельную динамику с сентября 2011 года, передает Вести.Экономика.

Причиной давления на юань стали слабые макроэкономические данные, в частности вчера вышла крайне слабая статистика по деловой активности в производственном секторе.

Однако о сломе тренда пока говорить рано, пишет местное издание China Securities Journal. Вполне возможно, что в первой половине года юань будет подвержен повышенной волатильности, но в конце года может получить поддержку на фоне восстановления западных экономик.

Ожидания рынка на дальнейшее ослабление также не существенны. Беспоставочные форвардные контракты снизились на 0,7% до 6,1335 юаней за доллар.

То есть они торгуются с дисконтом к спот-рынку всего в 0,7%.

Волатильность валютного курса юаня тем временем показала на этой неделе максимальный за три месяца скачок. Показатель вырос на 0,16% до 1,21%. Сегодня рост составил 0,1%.

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