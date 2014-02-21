Украина еще может избежать дефолта – эксперт
"Зачем доводить страну до дефолта? Может, сразу сформировать правительство профессионалов?"
Украина еще может избежать дефолта, если будет назначено новое правительство профессионалов, которое будет способно провести непростые, непопулярные, но необходимые для украинской экономики реформы. Такое мнение высказал в комментарии УНИАН доктор экономических наук, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.
«Зачем доводить страну до дефолта? Может, сразу сформировать правительство профессионалов? Еще есть шанс избежать дефолта, но он исчезает буквально с каждым днем», - сказал эксперт.
По мнению Савченко, дефолт может наступить уже в ближайшие месяцы, если правительство не изменит свою политику.
«Если качество нашей экономической и монетарной политики радикально не изменится, то дефолт может наступить в течение ближайших месяцев», - считает Савченко.
По его словам, новому правительству, которое может быть сформировано в ближайшее время, придется первое время работать вопреки желаниям народа.
«Политикам важно понять: им лучше не идти ни в какое правительство… Все решения в первый год их работы не будут восприниматься населением. Это и плавающий обменный курс, и повышение цен на газ, и повышение пенсионного возраста, и отмена всех специальных пенсионных систем, и сокращение расходов бюджета на 50-60 млрд гривен, в первую очередь за счет сокращения численности работников министерств и ведомств в 2-4 раза. И главное - ликвидация всех коррупционных схем», - подчеркнул Савченко.
При этом он пояснил, что дефолт страны – это невозможность обслуживать ее суверенные кредиты, после чего теряется доверие к стране со стороны инвесторов и торговых партнеров.
«После объявления дефолта правительство и центральный банк перестают выплачивать как проценты, так и тело кредитов. После этого собираются кредиторы и начинаются переговоры о реструктуризации долгов. Как правило, часть долгов списывается, а проценты по ним снижаются. Казалось бы, ничего страшного. Однако после дефолта утрачивается всякое доверие к стране со стороны не только инвесторов, но и торговых партнеров. Более того, после дефолта страны могут последовать дефолты государственных компаний, например «Нафтогаза», а также крупных частных компаний и банков», - считает эксперт.
При этом, по его словам, из-за дефолта резко снижаются темпы ВВП и доходы населения. «В нашем случае можно говорить о 5-7%. Кроме того, обесценивается национальная валюта и усиливается инфляция. Минимум год, а иногда и 2-3 года, страна будет не развиваться, а бороться с кризисами», - отметил Савченко.
Вместе с тем, по мнению эксперта, если наступит дефолт, коренным образом изменится руководство правительства и Национального банка Украины, будет проведен ряд реформ.
«Чтобы спасти экономику после дефолта, нужно коренным образом изменить руководство правительства и НБУ, назначить на ключевые должности профессионалов, поручить им провести переговоры с кредиторами и, самое главное, провести радикальные (не популистские и не популярные) экономические реформы. Такие реформы позволят получить значительные кредиты от МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, а также ЕС», - отметил эксперт.
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Как сообщал УНИАН, служба кредитных рейтингов Standard & Poor's понизила долгосрочный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «ССС+» до «ССС» с негативным прогнозом. По мнению агентства, продолжение предоставления финансовой помощи со стороны России становится все более неопределенным и возможен дефолт правительства Украины по обязательствам в иностранной валюте.
Вместе с тем, эксперты в комментариях УНИАН высказали мнение, что дефолт не является смертным приговором, однако потребуется время и усилия для восстановления доверия партнеров и инвесторов к украинской экономике.