Украина еще может избежать дефолта – эксперт

Украина еще может избежать дефолта, если будет назначено новое правительство профессионалов, которое будет способно провести непростые, непопулярные, но необходимые для украинской экономики реформы. Такое мнение высказал в комментарии УНИАН доктор экономических наук, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

«Зачем доводить страну до дефолта? Может, сразу сформировать правительство профессионалов? Еще есть шанс избежать дефолта, но он исчезает буквально с каждым днем», - сказал эксперт.

По мнению Савченко, дефолт может наступить уже в ближайшие месяцы, если правительство не изменит свою политику.

«Если качество нашей экономической и монетарной политики радикально не изменится, то дефолт может наступить в течение ближайших месяцев», - считает Савченко.

По его словам, новому правительству, которое может быть сформировано в ближайшее время, придется первое время работать вопреки желаниям народа.

«Политикам важно понять: им лучше не идти ни в какое правительство… Все решения в первый год их работы не будут восприниматься населением. Это и плавающий обменный курс, и повышение цен на газ, и повышение пенсионного возраста, и отмена всех специальных пенсионных систем, и сокращение расходов бюджета на 50-60 млрд гривен, в первую очередь за счет сокращения численности работников министерств и ведомств в 2-4 раза. И главное - ликвидация всех коррупционных схем», - подчеркнул Савченко.

При этом он пояснил, что дефолт страны – это невозможность обслуживать ее суверенные кредиты, после чего теряется доверие к стране со стороны инвесторов и торговых партнеров.

«После объявления дефолта правительство и центральный банк перестают выплачивать как проценты, так и тело кредитов. После этого собираются кредиторы и начинаются переговоры о реструктуризации долгов. Как правило, часть долгов списывается, а проценты по ним снижаются. Казалось бы, ничего страшного. Однако после дефолта утрачивается всякое доверие к стране со стороны не только инвесторов, но и торговых партнеров. Более того, после дефолта страны могут последовать дефолты государственных компаний, например «Нафтогаза», а также крупных частных компаний и банков», - считает эксперт.

При этом, по его словам, из-за дефолта резко снижаются темпы ВВП и доходы населения. «В нашем случае можно говорить о 5-7%. Кроме того, обесценивается национальная валюта и усиливается инфляция. Минимум год, а иногда и 2-3 года, страна будет не развиваться, а бороться с кризисами», - отметил Савченко.

Вместе с тем, по мнению эксперта, если наступит дефолт, коренным образом изменится руководство правительства и Национального банка Украины, будет проведен ряд реформ.

«Чтобы спасти экономику после дефолта, нужно коренным образом изменить руководство правительства и НБУ, назначить на ключевые должности профессионалов, поручить им провести переговоры с кредиторами и, самое главное, провести радикальные (не популистские и не популярные) экономические реформы. Такие реформы позволят получить значительные кредиты от МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, а также ЕС», - отметил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, служба кредитных рейтингов Standard & Poor's понизила долгосрочный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «ССС+» до «ССС» с негативным прогнозом. По мнению агентства, продолжение предоставления финансовой помощи со стороны России становится все более неопределенным и возможен дефолт правительства Украины по обязательствам в иностранной валюте.

Вместе с тем, эксперты в комментариях УНИАН высказали мнение, что дефолт не является смертным приговором, однако потребуется время и усилия для восстановления доверия партнеров и инвесторов к украинской экономике.