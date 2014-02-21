Минфин Кипра смягчил контроль над банковскими операциями внутри страны.

Согласно принятому Министерством финансов республики постановлению, снимаются все ограничения на срочные вклады. Помимо этого повышаются разрешенные объемы банковских операций без предъявления уведомительных документов для физических лиц с 15 тыс. евро до 20 тыс. евро для юридических лиц с 75 тыс. евро до 100 тыс. евро, передает ИТАР-ТАСС.

Ослабление мер контроля не коснулось ограничений на снятие денег в банкоматах страны (не более 300 евро в сутки для граждан и не более 500 - для компаний и организаций), а также свободного вывоза за пределы страны свыше 3 тысяч евро. По-прежнему не разрешается обналичивать чеки. Сохраняется жесткий контроль за зарубежными операциями.

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Жесткий контроль за движением капитала был введен на Кипре в конце марта 2013 года после решения Еврогруппы о "стрижке" депозитов в ведущих банках страны в обмен на предоставление властям антикризисной помощи в размере 10 млрд евро. Меры по ограничению банковских операций были необходимы для предотвращения вывода владельцами средств со своих счетов за рубеж. Такие меры, которые были применены впервые в истории Евросоюза, нанесли колоссальный удар по деловой активности в стране и привели к резкому спаду в экономике и росту безработицы.