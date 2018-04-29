Баланс недели: угроза финансового краха и шанс выжить

События минувшей недели, которые стали пиком эскалации насилия в Украине, нанесли сокрушительный удар по и так погруженной в кризис экономике Украины. Международные институты и торговые площадки отреагировали на происходящее мгновенно. Так, стоимость пятилетней страховки государственного долга Украины от дефолта достигла максимума с декабря 2009 года. Как результат – инвесторы в панике стали избавляться от рисковых бумаг. Кроме того, на мировых биржах обвалилась цена практически всех украинских активов. В частности, долларовые облигации Украины подешевели до рекордно низкого уровня – 80,63 цента на один доллар. Доходность евробондов с погашением в июне текущего года достигла 42% годовых, показав рост за один день на 19% - максимальная стоимость обслуживания долга за всю историю суверенных займов Украины.

На внутреннем рынке продолжался обвал гривни, нацвалюта опустилась ниже психологической отметки 9 грн/долл. Национальный банк предпринял очередной шаг для стабилизации ситуации на валютном рынке – сжал банковскую ликвидность. Эксперты считают, что меры могут приниматься в дальнейшем различные, но без разрешения политического кризиса все действия регулятора будут иметь кратковременный эффект.

В результате всего происходящего - основные рейтинговые агентства повысили оценку вероятности дефолта Украины. S&P, вслед за Fitch и Moody's, снизил кредитный рейтинг Украины на одну ступень до "ССС" с "ССС+" (до преддефолтной отметки) с негативным прогнозом. Агентство повысило прогноз роста государственного долга страны до 43,7% ВВП против ранее прогнозируемых 38%, а курс гривни – снизило до 10 грн за доллар.

«В результате интенсификации политической напряженности на Украине мы считаем, что продолжение финансовой помощи со стороны России до обещанной суммы в размере 15 млрд долл. становится все более неопределенным. Если финансовая помощь со стороны России будет меньше обещанной, мы ожидаем дефолта правительства Украины по обязательствам в иностранной валюте», - говорится в сообщении. S&P рекомендовал обратиться за помощью в МВФ.

Эксперты придерживаются такого же мнения. В частности, министр финансов США Джейкоб Лью считает, что «в основе всего происходящего в Украине лежит экономический кризис, и ей необходимо его преодолеть», а пакет экономических мер от МВФ «поможет провести экономическую реформу, получить необходимую поддержку для восстановления экономики».

К концу недели ситуация в Украине изменилась – власть и оппозиция смогли придти к компромиссу и разрешить политический конфликт. Рада приняла закон о возобновлении действия ряда положений Конституции 2004 года, а также о проведении досрочных президентских выборов, президент и лидеры оппозиции подписали соглашение об урегулировании кризиса. Это означает старт процесса реформирования системы власти. То есть, Украина сделала заявку на улучшение жизнеспособности, и она не осталась незамеченной на рынке. Индексы украинских акций по итогам торгов пятницы выросли в цене сразу почти на 6%.

Российская «помощь»

Если политический конфликт нацелился на разрешение, то финансовая проблема остается в силе. Предоставление РФ траншей обещанного кредита не то, что под большим вопросом, а похоже отменяется. Об этом свидетельствуют события минувшей недели. В начале, 17 февраля, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия согласна выкупить украинские евробонды. В ответ на это Украина разместила свои ценные бумаги в объеме 2 млрд долл. на Ирландской фондовой бирже.

Но уже 19 февраля пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока вопрос выкупа украинских евробондов остается открытым в связи со значительным обострением внутриполитической ситуации в стране. В тот же день Ирландская фондовая биржа заявила, что решение о включении в листинг и размещении дополнительной эмиссии двухлетних еврооблигаций Украины было ошибочным, и не допустила торги по евробондам.

Такое решение наряду с эскалацией конфликта стало дополнительным фактором массовой продажи украинских бумаг на мировых финансовых рынках.

Кстати, один из крупнейших инвестиционных фондов США Franklin Templeton, оперирующий пенсионными активами и государственными долговыми бумагами разных стран и выкупивший в августе текущего года пятую часть прямого внешнего долга Украины, осуществил еще одну сделку по покупке украинских государственных евробондов и стал крупнейшим кредитором Украины, сконцентрировав в своих руках 6,4 млрд долл. прямого государственного долга страны, что составляет около четверти всего суверенного государственного долга.

20 февраля – в день эскалации конфликта - со стороны Кремля прозвучало недвусмысленное заявление. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал условия, при которых Украина может получить вторую часть кредита. «Мы, конечно, с украинскими партнерами сотрудничество продолжим по всем направлениям, по которым договаривались, будем стараться делать все, чтобы исполнять те обещания, которые им давались. В то же время, для этого необходимо, чтобы сами партнеры были в тонусе, и чтобы власть, которая на Украине работает, была легитимной и эффективной, чтобы об эту власть как о тряпку ноги не вытирали», - сказал Медведев.

Итогом такого «пожелания» стало то, что 21 февраля Украина отказалась от выпуска евробондов. «Несмотря на одобрение и публикацию Центробанком Ирландии проспекта эмиссии евробондов от 17 февраля, эмитент этим сообщением подтвердил, что бумаги выпускаться не будут», - говорится в сообщении биржи.

Но погашение обязательств (Украине в текущем году потребуется $17,4 млрд на выплаты по внешним долгам) при дефиците бюджета, бесконечно падающих золотовалютных резервах (ЗВР только за январь сократились почти на 13% - до 17,8 млрд долл., что повышает стоимость внешних займов) и рецессии в экономики - нереально. Выход может быть в возобновлении сотрудничества с МВФ. Однако власть до сих пор на это не решалась, ссылаясь на жесткие условия Фонда, среди которых – повышение тарифов на газ для населения до рыночного уровня.

Эксперты считают, что МВФ – реальный спасатель Украины. «Для инвесторов запах денег МВФ гораздо лучше, чем запах других денег. Это сигнал, который свидетельствует о том, что в экономике Украины есть улучшения», - поясняет исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Как теперь поведет себя в отношении МВФ власть, которая осваивает процесс реформирования на фоне хоть и зыбкого, но все же компромисса между сторонами политического конфликта, покажет время. Хотя его для спасения экономики практически не осталось. Украина в шаге от дефолта. Но эксперты уверяют, что его особо бояться не стоит. «К нему необходимо относиться как к очень негативному фактору развития экономики. Не более… Есть и положительные моменты - снижение расходов на обслуживание долга, рост конкурентоспособности товаров на внешних рынках за счет удешевления себестоимости, а также выход на безопасный уровень функционирования экономики», - поясняет директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин.

«Усмирение» санкциями

Немаловажным фактором, повлиявшим на деэскалацию политического конфликта в Украине, стало введение Западом санкций в отношении причастных к нарушению прав и свобод граждан. Это решение было принято Европой и США, несмотря на несогласие с таким шагом России. И если Вашингтон ограничился лишь визовыми санкциями, то Европа решилась и на финансовые. Они коснутся не только чиновников, но и представителей бизнеса, которые поддерживали режим насилия. Санкции ЕС включают в себя замораживание активов, а также эмбарго на поставки оружия в Украину.

«Работа по введению (санкций – УНИАН) началась. Согласно выводам, принятым Советом ЕС, воплощение в жизнь и объем санкций будет зависеть от развития ситуации в Украине. Совет ЕС постановил четко, что санкции - это вопрос, который должен быть решен немедленно», - заявила Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

Список лиц, в отношении которых будут действовать санкции, составит представительство Евросоюза в Киеве. Пока говорить о плюсах и минусах для экономики Украины от таких действий Европы еще рано. Да и в виду спада конфликта возможно послабление ограничений.

Между тем, Россия также прибегла к неким санкциям, которые подтверждают ее невосприятие улучшения ситуации в Украине, вернее, реакцию на провал собственных планов в отношении нашей страны. Так, дочерний банк «Сбербанка России» в Украине приостановил выдачу кредитов физическим и юридическим лицам, не являвшимся ранее его клиентами. Подписание новых кредитных соглашений обещают возобновить после стабилизации ситуации на финансовом рынке.

Такой шаг со стороны России вполне предсказуем, особенно с учетом истории выделения кредита. Да и «пожалеть» ее можно: РФ не переставала нести убытки на фоне политкризиса в Украине. Так, акции МТС подешевели на 5,9% - рекордное падение с ноября 2011 года и худший показатель индекса обращающихся в США акций российских компаний. Акции «Газпрома» на фоне опасений сокращения поставок газа в Европу снизились на 4,5% - третий по величине спад на бирже.

Кроме того, Россия готовится к возможному прекращению поставок продуктов из Украины. По словам главы Министерства сельского хозяйства РФ Николая Федорова, угроза остановки ввоза продукции из Украины есть и «теоретическая, и практическая».

По-видимому, впереди Украину ждут разбирательства со «славянским братом». Причем они будут вестись на фоне возобновления переговоров с ЕС по соглашению об ассоциации.

Нана Черная (УНИАН)