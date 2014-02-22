В Британии профицит бюджета составил 4,7 млрд фунтов

Профицит британского бюджета в январе составил 4,7 млрд фунтов стерлингов, сообщает Управление национальной статистики (ONS), передает Вести.Экономика.

Это меньше 6 млрд фунтов стерлингов, зафиксированных год назад, что обусловлено ростом государственных расходов.

За весь финансовый год объем займов составил 90,7 млрд фунтов стерлингов, что на 4 млрд фунтов меньше, чем годом ранее.

Общий объем государственного долга составил 1,74 трлн, что эквивалентно 74,6% ВВП Британии.

Однако это лишь предварительные данные, которые еще стоит проверить. Статистика не включает средства, выделенные для спасения убыточных банков.

Январь традиционно является месяцем, когда фиксируют рекордно высокий профицит, так как налоговые поступления резко увеличиваются.

В течение других месяцев года правительство вынуждено занимать средства, чтобы покрыть свои расходы.

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