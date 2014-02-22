В Австралии проходит финансовый саммит G20

Роль частного сектора в стимулировании роста мировой экономики, прозрачность налогообложения и инвестиции в инфраструктуру - основные темы повестки дня открывающегося в субботу министерского заседания "финансовой двадцатки", передает ИТАР-ТАСС.

По словам министра финансов Австралии Джо Хоки, страна-хозяйка намерена предложить участникам "большой двадцатки" "простую, короткую и четкую повестку - необходимо решить, как стимулировать глобальный экономический рост и как сделать национальные экономики более устойчивыми к возможным кризисным колебаниям".

"Некоторые люди до сих пор полагают, что их правительства знают ответы на все вопросы, но это глубоко ошибочное мнение, - подчеркнул Хоки. - Правительства многих стран практически исчерпали свои макроэкономические возможности оказания государственной поддержки развитию экономики. В этих условиях акцент должен быть перемещен на стимулирование частного сектора, у которого деньги есть. Однако для того, чтобы частный бизнес действительно превратился в локомотив мировой экономики, нужно выработать скоординированную политику его стимулирования". Главными элементами такой политики, по убеждению Хоки, является развитие свободной торговли и устранение излишнего государственного экономического регулирования.

Как сообщил источник в российской делегации, повестка дня австралийского председательства в G20 в целом продолжит работу, которая велась еще на встречах в Санкт-Петербурге. "В этом году рамочное соглашение будет ориентировано на подготовку всеобъемлющих стратегий роста, о которых договорились на саммите в прошлом году, - сказал он. - Сейчас пока идет дискуссия на тему, как весь этот процесс должен быть выстроен, как стратегии должны выглядеть, что в себя включать".

В части обсуждения тематики инвестиций собеседник агентства напомнил, что ранее была принята "дорожная карта" первоочередных шагов в этом направлении. "Поэтому сейчас будем в контексте этого плана двигаться", - констатировал он, добавив, что "австралийские коллеги предложили побольше акцент сделать на вопросы инвестиций в инфраструктуры".

Кроме того, предполагается отдельная дискуссия по налоговой проблематике. Здесь речь пойдет об инициативах, противодействующих размыванию налоговой базы и международном стандарте обмена налоговой информацией. "Фактически, будет разговор на тему, как эта работа идет, какие успехи и результаты у ОЭСР, какие есть наработки, где видятся проблемы и сложности", - заметил собеседник агентства.

Министры финансов и главы центробанков не обойдут вниманием тематику предсказуемости монетарных политик. В частности, недавнее решение ФРС США о сокращении программы количественного смягчения (QE3) уже привело к оттоку инвесторов с развивающихся рынков. "Пока сложно сказать, как это все будет выглядеть, но данная тема, безусловно, будет обсуждаться, и нам не избежать вопросов и комментариев со стороны целого ряда emerging markets, - подчеркнул собеседник агентства. - На данный момент у нас нет какого-то четкого понимания, что будут достигнуты какие-то специальные договоренности или взяты обязательства, которые позволят свести к минимуму негативный эффект от этих явлений, но некий обмен мнениями, конечно же, состоится".

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Источник подчеркнул, что пока это первая министерская встреча в рамках "двадцатки" в нынешнем году, поэтому ждать каких-либо конкретных решений рано, и, поскольку саммит лидеров G20 состоится в ноябре, "времени более чем достаточно для обсуждений и встреч".

В сиднейском заседании "финансовой двадцатки" по различным причинам не будут принимать участие министры финансов Бразилии, Мексики и ЮАР.