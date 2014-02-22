Бразилия сократит госрасходы на $18,5 млрд

Министр финансов Бразилии Гвидо Мантега объявил о планах правительства страны по сокращению государственных расходов на $18,5 млрд в 2014 году.

Глава бразильского Минфина, ранее отменивший поездку на встречу финансовых властей G20 в Сиднее, объявил об изменении прогнозов по темпам роста ВВП Бразилии на текущий год, а также намерении сократить госрасходы.

Согласно пересмотренным прогнозам темпы роста ВВП Бразилии в 2014 году составят не 3,8%, как ожидалось ранее, а 2,5%. Кроме того, Мантега также объявил о планах правительства по достижению профицита бюджета в 1,9% от ВВП в 2014 г. Для этого потребуется сокращение расходов на $18,5 млрд (44 млрд реалов).

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В 2013 году власти Бразилии сократили госрасходы на $15,9 млрд (38 млрд реалов). При этом дефицит бюджета страны по итогам 2013 г. достиг рекордного с 2002 г. значения в $66,4 млрд (157,6 млрд реалов).

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