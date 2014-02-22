Романо Проди возглавил консультативный совет итальянского банка UniCredit

Бывший премьер-министр Италии, экс-глава Еврокомиссии Романо Проди стал новым президентом международного консультативного совета итальянского банка UniCredit, передает ИТАР-ТАСС.

Как указывается в сообщении банка, эта должность не предусматривает получения какого-либо материального поощрения.

До Проди этот пост занимал бывший глава технического кабинета Италии и экс-министр Джулиано Амато, назначенный в сентябре 2013 года в Конституционный суд республики.

В Международный консультативный совет, который занимается, в частности, разработкой международных стратегий банка, традиционно входят известные политические деятели и предприниматели.

UniCredit - один из крупнейших итальянских банков, присутствует в 17 государствах Европы. Сеть банка охватывает рынки порядка 50 стран и состоит из более 9 тыс. отделений.

