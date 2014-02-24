ЕС готов дать Украине 20 млрд евро после формирования нового Кабмина

Евросоюз готов дать Украине 20 миллиардов евро финансовой помощи на проведение реформ после того, как в Киеве появится новое правительство.

Об этом в эфире "ТСН-Тыждень" заявил председатель комитета иностранных дел Европейского парламента Элмар Брок.

"Мне кажется, что будет 20 миллиардов евро на столе на проведение реформ, и эту поддержку можно будет предоставить немедленно, для предотвращения дефолта", - заверил Брок.

Он добавил, что украинцам не стоит бояться, что страна останется один на один с дефолтом.

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По словам Брока, помощь ЕС пойдет на "создание лучших экономических условий для экономического будущего, чтобы подготовить страну к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС".

Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел Великобритании и Германии договорились поддержать новое правительство Украины и способствовать выделению финансирования от Международного валютного фонда, написал глава МИД Великобритании Вильям Хейг в Twitter.

"Договорился сегодня с министром иностранных дел Штайнмаером поддержать новое правительство в Украине и помочь с получением жизненно необходимого финансирования от МВФ", - сообщил он.