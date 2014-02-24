Страны G20 достигли беспрецедентной договоренности по повышению мирового ВВП
08:59, 24 февраля 2014Финансы
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G20 договорились повысить мировой ВВП на 2% в течение ближайших пяти лет.
G20 договорились осуществлять политику для повышения мирового ВВП более чем на $2 трлн
Министры финансов стран G20 договорились осуществлять политику, которая позволит повысить мировой ВВП более чем на $2 трлн в ближайшие пять лет. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Associated Press.
Эта сумма эквивалентна повышению мирового ВВП на 2% по сравнению с ожидаемым в ближайшие пять лет ростом. Такая политика также должна создать десятки миллионов рабочих мест.
Министр финансов Австралии Джо Хоккей, который принимал встречу «двадцатки» в Сиднее, заявил, что подобная договоренность является «беспрецедентной» для этих стран.
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