Обвал рубля не прекращается

Банк России 21 февраля сдвинул границы плавающего коридора бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на 10 копеек вверх - до 35,00-42,00 рубля.

ЦБР в двенадцатый раз сдвигает границы коридора в феврале этого года. В предыдущие разы ЦБР сдвинул границы коридора 3, 6, 10, 11, 13, 14, 17, 19 и 20 февраля на 5 копеек, 4 и 18 февраля - на 10 копеек, передает Investing.com.

В январе ЦБ РФ сдвигал коридор 14 раз. В декабре 2013 года ЦБ повышал границы коридора восемь раз, в ноябре - семь раз, в октябре - один раз, в сентябре - три раза, в августе - шесть раз.

В рамках реализации курсовой политики Банк России использует в качестве операционного ориентира рублевую стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и $0,55. Диапазон допустимых значений рублевой стоимости бивалютной корзины задан плавающим операционным интервалом, границы которого корректируются в зависимости от объема совершенных валютных интервенций.