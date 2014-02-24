"Тройка" кредиторов вернулась в Грецию для оценки состояния экономики

Представители "тройки" кредиторов вернулись в Афины для оценки состояния греческой экономики. В правительстве Греции надеются, что Матиас Морс (представитель Еврокомиссии), Клаус Мазух (Европейский ЦБ) и Пол Томсен (МВФ) завершат оценку до заседания Еврогруппы 10 марта.

Миссия, начатая в сентябре прошлого года, неоднократно прерывалась, ее возвращения ожидали с 27 января, но оно постоянно откладывалось.

Днем в понедельник состоится встреча "тройки" с министром финансов Яннисом Стурнарасом. Вечером с представителями "тройки" встретится министр развития и конкурентоспособности Костис Хатзидакис, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Глава Минфина Стурнарас в субботу заявил, что надеется завершить переговоры до следующего заседания Еврогруппы. На нем может быть одобрен двойной транш на 8,8 миллиарда евро (3,1 миллиарда за четвертый квартал 2013 года и 5,7 миллиарда евро в первом квартале 2014 года). Помимо этого, к концу февраля МВФ рассмотрит выделение собственного транша в 1,8 миллиарда евро.

В Греции кредиторы должны будут, в частности, подтвердить, что первичного профицита бюджета за 2013 год хватит на покрытие дефицита бюджета в 2014 году или хотя бы его большей части. Власти Греции заявили, что первичный профицит по итогам 2013 года превысил 1,5 миллиарда евро, а снижение ВВП Греции в 2013 году оказалось меньше прогноза — 3,7% вместо 4,0%.

Читайте такжеТретий пакет помощи Афинам не понадобится - глава Минфина Греции

В повестке переговоров - ситуация в банковском секторе и законопроекты по рекапитализации банков, введению новых налогов, сокращению взносов работодателей, закрытию ряда государственных органов. Стороны обсудят также предложения ОЭСР по либерализации рынка молока, безрецептурных лекарств и книг.

Накануне визита было опубликовано исследование международной инвестиционной компании BlackRock, согласно которому трем из четырех крупнейших греческих банков требуется на рекапитализацию не более 5 миллиардов евро. Публикация данных Банка Греции о ситуации с банковском секторе ожидается на следующей неделе.