Доллар на открытии межбанка вырос до 9,20 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 9,0000/9,2000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вверх – до 12,3695/12,6465.

Цены на российскую валюту выросли до 0,2541/97.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись до 1,3744/46 (пятница - 1,3703/05).

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Как сообщал УНИАН, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке Украины в пятницу, 21 февраля, открылись продолжающимся ростом котировок – до 9,045/9,110. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 9,1500/9,1800.

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.