Доллар на открытии межбанка вырос до 9,20 грн
10:22, 24 февраля 2014Финансы
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Котировки по евро-гривне ушли вверх – до 12,3695/12,6465.
Доллар на межбанке растет
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 9,0000/9,2000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Котировки по евро-гривне ушли вверх – до 12,3695/12,6465.
Цены на российскую валюту выросли до 0,2541/97.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись до 1,3744/46 (пятница - 1,3703/05).
Читайте такжеОбвал рубля не прекращается
Как сообщал УНИАН, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке Украины в пятницу, 21 февраля, открылись продолжающимся ростом котировок – до 9,045/9,110. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 9,1500/9,1800.
В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.
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