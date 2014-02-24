Минфин подсчитал, что Украине нужно $35 млрд помощи

Министерство финансов Украины оценивает плановый объем макрофинансовой помощи для Украины в течение 2014-2015 годов в 35 млрд долл., говорится в заявлении Минфина, текстом которого располагает УНИАН.

Как сообщается, Минфин предложил международным партнерам провести донорскую конференцию с участием Евросоюза, США, МВФ, других стран и международных финансовых организаций о выделении помощи на модернизацию и проведение реформ в Украине, а также на реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС.

По информации Минфина, плановый объем макрофинансовой помощи для Украины может составить около 35 млрд долл. в течение 2014-2015 годов, получение кредита предполагается в течение ближайших 1-2 недель от государств-партнеров (Польша, США).

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Также сообщается, что за два последних дня проведены консультации и встречи с послами ЕС, США, других стран и финансовыми организациями относительно срочного получения Украиной макрофинансовой помощи.

Минфин сотрудничает с Верховной Радой Украины и координатором правительства Александром Турчиновым. «Мы вместе работаем над предотвращением каких-либо недоразумений и обеспечиваем стабильную работу финансовой системы Украины», - говорится в заявлении.

Глава Минфина выразил глубокие соболезнования близким и родственникам погибших людей. «Самопожертвование наших соотечественников является бесценным подвигом для Украины и всех ее граждан! Я верю, что оно не пройдет даром и Украина достойно оценит подвиг своих героев!» - сказано в заявлении.