Ситуация в финансовой сфере сложная, но контролируемая - Минфин

Об этом говорится в заявлении Минфина, текстом которого располагает УНИАН.

«Ситуация в финансовой сфере в целом сложная, однако контролируемая. В нынешней сложной ситуации Министерство финансов и Национальный банк Украины в последние дни работают в круглосуточном режиме», - говорится в заявлении.

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Как сообщается, в настоящее время проводится работа по предупреждению каких-либо недоразумений и обеспечению стабильности работы финансовой системы Украины. «Сегодня мы сотрудничаем с Верховной Радой Украины и координатором правительства Александром Турчиновым», - отмечается заявлении.

Глава Минфина Юрий Колобов выразил глубокие соболезнования близким и родственникам погибших людей. «Самопожертвование наших соотечественников является бесценным подвигом для Украины и всех ее граждан! Я верю, что оно не пройдет даром и Украина достойно оценит подвиг своих героев!» - приводятся в сообщении его слова.

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В то же время, глава Минфина предложил не останавливаться на достигнутом, сплотиться и работать над будущим Украины. «Сегодня я обращаюсь ко всем гражданам и представителям финансового рынка Украины! Я прошу всех сохранять спокойствие и обеспечить стабильную работу финансовых учреждений», - отметил Колобов.

По словам чиновника, сегодня Минфин и международные партнеры делают все от них зависящее для обеспечения финансовой стабильности и предсказуемости в Украине.