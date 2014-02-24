Нацбанк Украины работает в штатном режиме

Национальный банк Украины работает в штатном режиме и продолжает выполнять свои функции, сообщила пресс-служба регулятора.

“Все нормально. Работаем в штатном режиме”, - сказали в пресс-службе.

Согласно сообщению на официальном сайте регулятора, 22 февраля состоялась рабочая встреча членов комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности с руководством Национального банка Украины.

«Члены комитета со своей стороны выразили поддержку последних регулирующих мер Национального банка Украины, направленных на стабилизацию ситуации на денежно-кредитном рынке», - говорится в сообщении.

Члены комитета отметили, что Верховная Рада готова поддержать конструктивные предложения по обеспечению стабильности денежной единицы Украины и развития банковской системы.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с целью создания условий для своевременного выполнения банками обязательств перед вкладчиками, принял дополнительные меры для поддержания ликвидности банковской системы, в частности, вдвое сократил норматив резервирования средств на отдельном корсчете – с 40 до 20%. Данная мера содержится в постановлении правления НБУ №86 от 21 февраля.