Доллар вырос до 9,35 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 9,0000/9,2000, к 12:00 цены выросли 9,2700/9,3500, сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Рублевый рынок открылся котировками 0,2541/97, к 12:00 цены поднялись 0,2615/38. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 35.4160 (-0.3040).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3744/46, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,3695/12,6465, к 12:00 цены ушли вверх 12,7555/12,8695.

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Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 9,0000/9,2000.

Котировки по евро-гривне ушли вверх – до 12,3695/12,6465.

Цены на российскую валюту выросли до 0,2541/97.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись до 1,3744/46 (пятница - 1,3703/05).

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