«ПриватБанк» компенсирует проценты вкладчикам, досрочно расторгнувшим договора

Крупнейший банк «ПриватБанк» приветствует мир в Украине и намерен компенсировать потерянные проценты при восстановлении договора вкладчикам, которые c 19 января по 21 февраля досрочно забрали деньги с депозитов из-за политической нестабильности в стране.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба «ПриватБанка» со ссылкой на председателя правления банка Александра Дубилета.

«За эти недели мы многое увидели. Некоторых наших вкладчиков охватило волнение, и они расторгли депозиты досрочно, потеряв при этом проценты. Мы решили сохранить все проценты тем, кто вернет депозит до 7 марта. Люди ничего не потеряют», - приводятся в сообщении слова Дубилета.

Также сообщается, что сотрудники банка глубоко скорбят обо всех пострадавших и погибших во время силовых противостояний.

«ПриватБанк» приветствует мирную Украину», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих, в результате чего за три дня погибло 82 человека, 622 обратились за медицинской помощью.

20 февраля Верховная Рада приняла постановление о выводе внутренних войск и подразделений «Беркута» из правительственного квартала, в результате вывода войск было установлено перемирие.

21 февраля президент Янукович и лидеры оппозиции в присутствии представителей ЕС и Российской Федерации договорились о парафировании соглашения по урегулированию кризиса, предполагающего возврат к конституции 2004 года и проведение досрочных выборов президента до декабря 2014 года.

Активисты «Правого сектора» заявили о намерении возобновить вооруженные противостояния в случае, если президент не подаст в отставку до 10-00 утра следующего дня. Принятые Радой законы в рамках соглашения по урегулированию кризиса не были подписаны президентом ни в этот день, ни на следующий.

22 февраля Верховная Рада Украины конституционным большинством голосов приняла постановление о самоустранении президента от выполнения конституционных обязанностей и проведения 25 мая внеочередных выборов. Также парламент избрал председателем Верховной Рады Александра Турчинова, на которого с 23 февраля возложены обязанности президента Украины.

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