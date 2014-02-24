В Германии индекс доверия достиг максимума за 2,5 года

Показатель растет четвертый месяц подряд, при этом его значение и в январе, и в феврале было самым высоким с лета 2011 г. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали понижение до 110,5 пункта, пишут "Вести.ru".

Подъем в ФРГ – движущий фактор роста всей еврозоны, и аналитики ожидают повышения темпов подъема.

Индекс ожиданий руководителей германских предприятий, высчитываемый IFO, снизился в феврале 2014 г. до 108,3 пункта со 108,9 пункта за январь, самого высокого значения с февраля 2011 г.

В текущем месяце показатель отношения к экономической ситуации увеличился до 114,4 пункта против 112,4 пункта месяцем ранее и ожидания в 112,8 пункта.

Подсчет значения индекса доверия IFO рассчитывается с учетом опроса 7 тыс. глав предприятий в Германии.

В последнем квартале 2013 г. ВВП ФРГ увеличился на 0,4% и превзошел ожидания рынка благодаря росту экспорта и вложений в оборудование и строительство.

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