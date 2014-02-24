Банкиры заявляют, что оснований для панических настроений на рынке нет

УКБС аргументирует свою позицию позитивными тенденциями в банковской системе, в том числе снижением доли валютных кредитов и объемов международных займов, снижением проблемной задолженности.

Банкиры призывают не поддаваться паническим настроениям и воздержаться от покупки иностранной валюты с целью спекуляций и накопления, а также от досрочного снятия депозитов. Предыдущий опыт, как напомнила ассоциация, наглядно демонстрирует, что такое поведение вредит, прежде всего, самим вкладчикам.

УКБС считает, что в условиях достаточной ликвидности банковской системы и с учетом действующей системы гарантирования вкладов для стабилизации банковской системы достаточно будет предупредительных мер Нацбанка.

По информации УКБС, международные финансовые институты подтвердили готовность оказать срочную финансовую помощь Украине.

С учетом мирового опыта и предложений УКБС, поданных в Нацбанк и парламент, предполагающих повышение ликвидности и упрощение процедур рефинансирования банков, обеспечение своевременных расчетов между субъектами хозяйствования, бесперебойной работы банкоматов, а также недопущения спекулятивных операций на валютном рынке и оттока капитала за границу, ситуация стабилизируется.

Читайте также«ПриватБанк» компенсирует проценты вкладчикам, досрочно расторгнувшим договора

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих, в результате чего за три дня погибло 82 человека, 622 обратились за медицинской помощью.

20 февраля Верховная Рада приняла постановление о выводе внутренних войск и подразделений «Беркута» из правительственного квартала, в результате вывода войск было установлено перемирие.

21 февраля президент Янукович и лидеры оппозиции в присутствии представителей ЕС и Российской Федерации договорились о парафировании соглашения по урегулированию кризиса, предполагающего возврат к конституции 2004 года и проведение досрочных выборов президента до декабря 2014 года.

Активисты «Правого сектора» заявили о намерении возобновить вооруженные противостояния в случае, если президент не подаст в отставку до 10-00 утра следующего дня. Принятые Радой законы в рамках соглашения по урегулированию кризиса не были подписаны президентом ни в этот день, ни на следующий.

22 февраля Верховная Рада Украины конституционным большинством голосов приняла постановление о самоустранении президента от выполнения конституционных обязанностей и проведения 25 мая внеочередных выборов. Также парламент избрал председателем Верховной Рады Александра Турчинова, на которого с 23 февраля возложены обязанности президента Украины.