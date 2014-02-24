Глава Миндоходов Клименко ушел в отпуск

Исполняющий обязанности министра доходов и сборов Украины Александр Клименко находится в отпуске, на сегодняшний день его функции выполняет заместитель министра - руководитель аппарата министерства Виктор Левицкий, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

“Александр Клименко в отпуске, есть исполняющий обязанности Левицкий”, - сообщили в пресс-службе. Вместе с тем, представитель ведомства не уточнил сроки пребывания Клименко в отпуске.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Клименко и Пшонка были задержаны пограничниками в аэропорту Донецка. Однако в здание аэропорта ворвались неизвестные вооруженные люди. Они открыли стрельбу и под прикрытием стреляющих людей экс-министр и экс-прокурор скрылись в неизвестном направлении.

Ранее Миндоходов сообщило, что все главные управления ведомства, таможни, налоговые инспекции работают в штатном режиме.